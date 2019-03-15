Slavia Prag - Sevilla maç sonucu: 4-3

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Slavia Prag, sahasında konuk ettiği Sevilla'yı uzatmalarda geri düşmesine rağmen 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag, İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti.

İki takım arasında Sevilla'nın ev sahipliğinde oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.

Deplasmandan avantajlı skorla dönen Sevilla, ikinci maça da iyi başladı ve 14. dakikada Tomas Soucek ile öne geçmeyi başardı: 1-0

Maçın 44. dakikasında ise Sevilla, Wissam Ben Yedder'in ayağından gelen penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında bu kez penaltı kazanan taraf Slavia Prag'tı. Ev sahibi ekipte ilk golün sahibi Soucek, 46. dakikada penaltıyı da gole çevirerek takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1

Maçın 54. dakikasında Sevilla, şansını devam ettirmek adına ihtiyaç duyduğu golü Munir El Haddadi ile buldu: 2-2

Kalan bölümde iki takım da eşitliği bozamazken karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk devresinde maçın 98. dakikasında Sevilla, Franco Vazquez'in golüyle öne geçerek deplasman golü avantajıyla da tura çok yaklaşmayı başardı: 2-3

İlk uzatma devresinin sonuna gelinirken Prag, Mick Van Buren ile tekrar skora dengeyi getirdi: 3-3

Uzatmaların ilk devresi 3-3 sona erdi.

Skordaki eşitlik, deplasmanda 3 gol bulan Sevilla'nın çeyrek finale yükselmesi anlamına geliyordu ki maçın bitimine az bir süre kala 119. dakikada sahneye çıkan Ibrahim Traore, Slavia Prag'a üstünlüğü getirdi: 4-3

Kalan kısa sürede başka gol olmazken, rakibini 4-3 mağlup eden Slavia Prag, tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Sevilla deplasmanında yıldızlaşan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Miroslav Stoch, bu maça da ilk 11'de başlarken 93. dakikada yerini bıraktığı Mick Van Buren, Çekya ekibinde skoru 3-3'e getiren golün sahibi oldu.

Bir başka eski Fenerbahçe oyuncusu Simon Kjaer ise Sevilla formasıyla 120 dakika sahada kaldı.

Slavia Prag'ın çeyrek finaldeki rakibi, 15 Mart Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak olan kura çekimiyle belli olacak.