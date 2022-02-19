Slavia Prag’ı Konferans Ligi Play-Off turu öncesi en çok endişelendiren konu, Avrupa’da dillere destan olan Kadıköy atmosferiydi. Öyle ki karşılaşma öncesi yapılan açıklamalarda hep buna vurgu yapıldı. Yardımcı antrenörlerden Houstecky, “Bizi İstanbul’da neyin beklediğini biliyoruz. Fırtınalı bir atmosferde oynayacağız. Bu bizim için önemli bir tecrübe olacak” demişti. Ancak sahaya çıktıklarında Çek ebinin oyuncuları bile şaşırdı. Çünkü karşılarında hiç de korktukları gibi tıka basa tribünler yoktu....

Protestolar, yuhalamalar

“İstenmediğimi anlarsam durmam” diyen Ali Koç’a ve hayal kırıklığı yaratan futbolculara olan taraftar tepkisi, elde kalan tek turnuva olan Konferans Ligi’nde de kendisini gösterdi. Ülker Stadı’nın yarısı boş kaldı. Tabi bu tablonun oluşmasında, bu kritik mücadelede en ucuz bilet fiyatının120 TL (Sınırlı sayıda öğrenci bileti 60 TL’ydi) olarak belirlenmesinin de etkisi vardı. Maç başladı, yarısı dolu olan tribünler önce takıma destek verdi ama Slavia öne geçince Kadıköy’de alışıldık manzara ortaya çıktı: Ali Koç istifa, yönetim istifa, yuhalanan futbolcular...

‘Tribünleri durdurduk’

Karşılaşma sonrası Çek ekibinin oyuncuları, karşılaştıkları manzarayla ilgili şaşkınlıklarını gizleyemedi. İvan Schranz, “Ülkedeki kovid protokollerini bilmiyorum ama tribünlerde daha fazla taraftar olmasını ve daha ateşli bir atmosfer bekliyordum. Belki de biz oyunumuzla tribünleri durdurduk” dedi. 3. golü kaydeden Lingr ise, “Statta daha fazla insan olur diye düşünüyordum. Haftaya Eden Arena’da daha güzel bir atmosfer olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

"Taraftar formayı çıkarmalarını istedi"

Çek basınında da Ülker Stadı’ndaki boş tribünlerin ve taraftarların kendi takımlarına olan tepkilerinin şaşkınlığı vardı. iDnes, “ Fenerbahçe taraftarı, bir süre destek verdikten sonra kendi oyuncularına tepki göstermeye başladı. Futbolculardan formlarını çıkarmalarını istedi” diye yazdı. iSport, “Slavia Prag, maça yardımcı antrenörü ile çıkmasına rağmen istediği sonucu aldı. Artık turu geçmeleri için beraberlik yeterli olacak” ifadelerini kullandı. Denik ise, “Slavia’lı futbolcular başlarında hocalarını olmamasını umursamadı. Savunmaya çekileceklerini düşünenler varsa onları da yanılttılar. Slavia, Fenerbahçe karşısında önemli bir galibiyet aldı” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Mini Yorum - Arda Erol

Eserinizle gurur duyun

Chelsea, Manchester United, İnter, Benfica, Lazio ve daha niceleri... Adı ne kadar büyük olursa olsun Kadıköy Cehennemi, her takımın kâbusuydu. Önce, her sezon başında kadroyu baştan aşağı değiştirilerek Fenerbahçe’nin adeta DNA’sı bozuldu. Ardından 15 sene boyunca sezonu başladığı teknik adamla bitiren takım, hiçbir hocasının arkasında duramayan, haftalarca hatta aylarca teknik direktörsüz bırakılan bir kulüp haline geldi. Son darbe de, takım ne kadar kötü olursa olsun müthiş desteğiyle, yarattığı atmosferle tam anlamıyla itici güç olan taraftara vuruldu. Takım şu haldeyken onu ayakta tutacak tek unsur olan taraftar, yüksek bilet fiyatlarıyla adeta tribünden uzaklaştırıldı. Merak ediyorum, neden hiçbir iddianın bulunmadığı ligde Hatay maçının en düşük bilet fiyatı 70 TL’yken, elde kalan tek turnuva olan Konferans Ligi’ndeki kritik maçta bu fiyat 120 TL olarak belirlendi? Biletler ucuz olursa Norveç’ten tribünlere akın olacağından mı korktunuz? Buyrun eserinizle gurur duyun: Kadıköy’de hiçbir Avrupa kupası maçı kazanamayan, Avrupa’da 15 sezon sonra ilk kez bir iç saha maçında hem de Olympiacos ve Slavia’dan 3 gol yiyen bir Fenerbahçe...