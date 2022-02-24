Slavia Prag - Fenerbahçe maçı (CANLI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off turu rövanşında Fenerbahçe , Slavia Prag'a konuk oluyor. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, Çekya'dan tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Chris Kavanagh ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

PRAG TEHLİKELİ GELDİ

2' Sağ kanattan Plavsic çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Marcel Tisserand son anda dokundu. Eğer dokunmasa arka direkte Sor çok net pozisyona girecekti.

TİSSERAND GOLÜ ÖNLEDİ!

8' Savunma arkasına atılan topta Schranz çizgiden içeriye ortaladı, Tisserand'a çarpan top Olayinka'ya geldi. Nijeryalı oyuncu vurdu, Tisserand topu çizgiden çıkardı.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, bu gece TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Slavia Prag - Fenerbahçe 11'ler:

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Olayinka, Sor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun.















