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Slavia Prag deplasmanında Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sahadan yine 3-2'lik skorla mağlup ayrılan ve Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'de, tribünlerde bulunan Sarı-Lacivertli taraftarlar kulüp başkanı Ali Koç'a tepki göstererek, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" pankartı açtı.

25 Şubat 2022, Cuma 00:57 Son Güncelleme:
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Slavia Prag deplasmanında Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'a flaş tepki

Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sahadan yine 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip Avrupa'ya veda etti.

Çekya deplasmanında takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerlerini alan Fenerbahçe taraftarları, skorun 3-1'e gelmesinin ardından  "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" pankartı açtı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar aynı zamanda  "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" tezahüratlarında da bulundular.

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