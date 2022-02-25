Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında 3-2 mağlup olduğu Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sahadan yine 3-2'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip Avrupa'ya veda etti.

Çekya deplasmanında takımlarını desteklemek için tribünlerdeki yerlerini alan Fenerbahçe taraftarları, skorun 3-1'e gelmesinin ardından "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" pankartı açtı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar aynı zamanda "Ali Koç başkan, Fenerbahçe perişan" tezahüratlarında da bulundular.

İlgili Haberler Fenerbahçe taraftarları takımlarını, Slavia Prag deplasmanında yalnız bırakmadı



