Slavia Prag-Chelsea maç sonucu: 0-1

Avrupa futbolunun iki numaralı kupası olan UEFA Avrupa Ligi'nde Chelsea, Miroslav Stoch'un formasını giydiği Slavia Prag'a konuk oldu.

Londra ekibi, Hazard ve Kante gibi isimlerin yedek başladığı maçta ilk yarıda oldukça zorlandı. İkinci yarıda as oyuncularını oyuna alan Sarri, Çek rakibi karşısında 86. dakikada Marcos Alonso'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

Çekya temsilcisinde eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, 64. dakikada sahada kalırken, etkisiz bir görüntü sergiledi.