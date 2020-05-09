Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino maç sonucu: 0-0

Belarus Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın en önemli maçlarından birisinde Slavia Mozyr, Torpedo Zhodino'yu konuk etti.

Zirve iddiasını sürdüren Torpedo, deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyordu. Ev sahibi Slavia Mozyr ise güçlü rakibini devirip üst sıralara yükselmenin peşindeydi. Fakat, 90 dakika başladığı gibi bitti ve iki takım da 1 puana razı oldu.

0-0 biten mücadelenin ardından Slavia Mozyr 11 puanla 8., Torpedo ise 15 puanla 2. sırada yer aldı.

8 haftası geride kalan Belarus Premier Ligi'nde Mozyr, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

5 haftadır kaybetmeyen Torpedo ise, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.







