Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino (CANLI BAHİS - CANLI SKOR)

Belarus Ligi 8. hafta maçında 14 puanla zirve iddiasını sürdüren Torpedo Zhodino, 10 puanla orta sıralarda yer alan Slavia Mozyr'a konuk oluyor. Konuk ekip alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Mozyr ise evinde kazanıp, üst sıralara yükselmenin peşinde. Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino maçının canlı skor takibi ve canlı bahis ekranı haberimizde.

09 Mayıs 2020, Cumartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino (CANLI BAHİS - CANLI SKOR)

Belarus Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 10 puanla 9. sırada bulunan Slavia Mozyr, 14 puanla 3. sırada yer alan Torpedo Zhodino'yu konuk ediyor.

Zirve iddiasını sürdüren Torpedo, deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Slavia Mozyr ise güçlü rakibini devirip üst sıralara yükselmenin peşinde.

7 haftası geride kalan Belarus Premier Ligi'nde ev sahibi Mozyr, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

4 haftadır kaybetmeyen Torpedo ise, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

SLAVİA MOZYR - TORPEDO ZHODİNO (CANLI SKOR YAPMAK İÇİN TIKLAYIN)

SLAVİA MOZYR - TORPEDO ZHODİNO (CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN)


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