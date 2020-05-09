Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino (CANLI BAHİS - CANLI SKOR)
Belarus Ligi 8. hafta maçında 14 puanla zirve iddiasını sürdüren Torpedo Zhodino, 10 puanla orta sıralarda yer alan Slavia Mozyr'a konuk oluyor. Konuk ekip alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Mozyr ise evinde kazanıp, üst sıralara yükselmenin peşinde. Slavia Mozyr - Torpedo Zhodino maçının canlı skor takibi ve canlı bahis ekranı haberimizde.
Belarus Ligi'nde 8. hafta heyecanı yaşanıyor. 10 puanla 9. sırada bulunan Slavia Mozyr, 14 puanla 3. sırada yer alan Torpedo Zhodino'yu konuk ediyor.
Zirve iddiasını sürdüren Torpedo, deplasmanda alacağı 3 puanla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Ev sahibi Slavia Mozyr ise güçlü rakibini devirip üst sıralara yükselmenin peşinde.
7 haftası geride kalan Belarus Premier Ligi'nde ev sahibi Mozyr, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
4 haftadır kaybetmeyen Torpedo ise, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.