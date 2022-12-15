2012-2015 yıllları arasında ülkemizde Beşiktaş 'ta çalışan ve Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Slaven Bilic, Kara Kartal'ın ardından dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'ne gitmiş ve West Ham United'ın başına geçmişti.

Gökhan'ı da götürmüştü

Hırvat teknik adam, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı ve büyük fayda aldığı Gökhan Töre'yi de yanında götürmüştü. Ancak yıldız oyuncunun Ada'da bekleneni verememesi sonrasında tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılmış, Gökhan kiralık olarak gittiği West Ham'dan geri dönmüştü.





West Brom'u, Premier Lig'e çıkardı

Başarılı hocanın, İngiltere macerası 2 yıl sürerken, Bilic sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş, Al İttihad'a imza atmıştı. Ortadoğu'da sadece 5 ay kalan deneyimli antrenör, West Brom'la İngiltere'ye geri döndü. West Brom'u, Premier Lig'e çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, İngiltere serüveninin ardından yine sürpriz bir kararla kıta değiştirerek Çin'e, Beijing Guoan'a imza attı.

Türk takımlarıyla anıldı, İngiltere'ye döndü

1 senelik Çin hikayesinin sona ermesinin ardından Bilic'in hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. İsmi Türk takımlarıyla da anılan deneyimli teknik patron sezon başında İngiltere Championship'e geri döndü, Watford'la 2 yıllık kontrat imzaladı. Bilic, sezon başındaki talipleri konusunda flaş bir itirafta bulundu.





'Cesur futbol anlayışları var'

Golsüz sona eren Hull City karşılaşmasının ardından konuşan Slaven Bilic rakiplerinin oyun felsefesini değerlendirerek sözlerine başladı. Tecrübeli hoca, "Yeni hocaları Rosenior ile daha farklı futbol oynuyorlar. Bıkmadan usanmadan pas yapıyorlar ve topa sahip oluyorlar. Ve bu can sıkıyor. Cesur bir futbol anlayışları var, tebrik ederim" dedi.

'Çok hırslı biridir'

Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yla ilgili de konuşan Bilic, "Kaliteli bir kadroları var ve bu kadroyla nasıl 21. oldular, bilmiyorum. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'yı da tanırım. Çok hırslı biridir. Sezon başında beni de istemişti" ifadelerini kullandı.





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