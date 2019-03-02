Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş'ın gelecek sezon için takımı kime emanet edeceği büyük merak konusu olmuştu.

Siyah Beyazlılar'ın muhtemel teknik direktörleri arasında gösterilen isimlerden Slaven Bilic ise konuyla ilgili olarak ülkesinde flaş bir açıklama yaptı. Hırvat teknik adam, Sportske novosti gazetesine verdiği röportajda konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Beşiktaş, benim futboldaki en büyük şanslarımdan biri. Kulüple harika bir ilişkim var ve şunu söylemek isterim ki ben, Beşiktaş'tan kötü bir şekilde ayrılmadım. 2 yıllık sözleşme imzalamıştım ve kontratım sona ermişti.

Eğer orada kötü bir etki bırakmış olsaydım herhalde bu tip dedikodular çıkmazdı, değil mi? Öte yandan Beşiktaş'ta çalıştığım yıllarda kulüp yeni stadın inşaatını tamamlamakla meşguldü ve bütün maçları deplasmanda oynuyorduk. Ancak bunlar geride kaldı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler