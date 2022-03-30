Fenerbahçe 'nin teknik direktör adayları arasında uzun süre gündemde kalan Slaven Bilic, İngiliz basınına kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Daha önce açıkladığı Fenerbahçe'den teklif aldığı dönemde yaşananlara değinirken kariyerinin devamı adına da Türkiye'ye yeşil ışık yaktı.

Daha önce Hırvat basınından Germanijak'a yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den teklif aldığını fakat Beijing Gouan'da başkanın kalmasını istediğini belirten Bilic, Athletic'e verdiği röportajda da bu konuya değindi.





'Başkan gitmemi istemedi'

Ülkesi basınına yaptığı açıklamada teklifin Fenerbahçe'den geldiğini belirten Bilic; Athletic'e verdiği röportajda, "Geçen yıl Temmuz ayında çok önemli bir Avrupa takımından teklif aldım. Başkanlarıyla görüştüm ve o takımda antenörlük yapmayı istiyordum. Ardından Beijing Gouan'ın başkanıyla birkaç gün görüşmeler gerçekleştirdim. Ayrılma isteğimi dile getirdim, talebimi ilettim fakat o, gitmemi istemedi. Daha sonra kendime 'Saçmalama, bu sözleşmeyi sen imzaladın' dedim. Başkan, bir sorun oluşturmamak adına sezon sonunda ayrılmama izin veriyordu. Sezon bittikten sonra 3 Ocak'ta ayrılmak istedim ve o da sözünü tuttu" ifadelerini kullandı.

Yeni adres muhtemelen Türkiye!

Kariyerine nerede devam edeceğine ilişkin düşüncelerini de paylaşan Bilic, "Antrenörlük kariyerimin büyük bölümünü İngiltere ve Türkiye'de geçirdim. İnsanlardan sevgi gördüğüm bu ülkelerde çok mutluyum. Bir sonraki işim de muhtemelen İngiltere veya Türkiye'de olacak. Bu adresler yeniden antrenörlüğe başlayacağım yerler" dedi.