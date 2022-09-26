Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. 54 yaşındaki Hırvat teknik adam Championship ekibi Watford'un başına geçti. İngiliz ekibi Bilic'le 18 aylık bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

2021 yılında son olarak Çin Ligi'nde Beijing Guoan'da görev alan Bilic Ada'da West Ham United ve West Bromwich takımlarını da çalıştırmıştı

Teknik direktörlük kariyerine 2008 Avrupa şampiyonası elemeleriyle birlikte Hırvatistan'ın başında başlayan Bilic 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş 'ta görev almıştı.

Futbol kariyerine Hajduk Split'te başlayan Bilic Premier Lig'de West Ham ve Everton formaları giymişti.

12 ay içinde 5. antrenör

Watford'un Slaven Bilic'i açıklamasının ardından Hırvat antrenör, son bir yıl içerisinde kulüpte görev yapan 5. antrenör olacak. Ekim 2021'de Xisco Munoz'la anlaşan Watford'ı sonrasında Claudio Ranieri, Roy Hodgson ve Rob Edwards çalıştırmıştı.

10 maç sonunda 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan toplayan Watford, Championship'te 10. sırada yer alıyor.