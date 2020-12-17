İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Borussia Dortmund'un başına geçen arkadaşı Edin Terzic hakkında açıklamalarda bulundu. Sky Sport'a konuşan Bilic, Beşiktaş döneminde birlikte çalıştığı Edin Terzic'e olan güvenini dile getirdi.

Terzic'in Dortmund'un başına geçmesinin kendisi adına bir sürpriz olmadığını dile getiren Bilic, "Böyle olacağını düşünüyordum. Benim için büyük bir sürpriz değil. Teknik direktör ile yollar ayrıldığında Terzic'in bir şansı olacağından emindim" ifadelerini kullandı.

Terzic'e olan güvenine de değinen Bilic, "Becerilerine çok değer veriyorum. Neler yapabileceğini ve Dortmund'da çok saygın bir konumda olduğunu biliyorum. Eminim ki Avrupa'nın en önde gelen teknik direktörlerinden biri olacak" dedi.