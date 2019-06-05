Slaven Bilic, West Bromwich Albion ile görüşmelere başladı!

Geçtiğimiz Şubat ayında Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan ayrılan Slaven Bilic'in adı, uzun bir süredir başta Türk takımları olmak üzere pek çok kulüple birlikte anılıyordu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat hocayla ilgili olarak bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

Ada'nın saygın haber kuruluşu BBC, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden West Bromwich Albion'ın 50 yaşındaki teknik adamla görüşmelere başladığını duyurdu. Mart ayında Darren Moore'un görevine son veren West Brom yönetimi, daha sonrasında takımı geçici olarak Jimmy Shan'e emanet etmişti. WBA, daha sonrasında play-off vizesi alsa da Aston Villa'ya yarı finalde penaltılarla elenerek Premier Lig'e yükselememişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler