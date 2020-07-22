Slaven Bilic West Brom'u Premier Lig'e çıkardı

Son dakika haberi..Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2.sırada tamamladı ve Premier Lig'e çıkmayı başardı

22 Temmuz 2020, Çarşamba 23:24 Son Güncelleme:
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Slaven Bilic West Brom'u Premier Lig'e çıkardı

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2.sırada tamamladı ve Leeds United'ın ardından Premier Lig'e çıkmayı başardı

Championship'te bu sezon 38 maçta 83 puan toplayan West Brom böylece ligi ikinci sırada tamamlarken 2017-18 sezonunda düştüğü Premier Lig'e geri dönmüş oldu

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