Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2.sırada tamamladı ve Leeds United'ın ardından Premier Lig'e çıkmayı başardı

Championship'te bu sezon 38 maçta 83 puan toplayan West Brom böylece ligi ikinci sırada tamamlarken 2017-18 sezonunda düştüğü Premier Lig'e geri dönmüş oldu