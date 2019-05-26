Slaven Bilic: Şampiyonluğu Başakşehir verdi

Beşiktaş’ın 2013-15 yıllarında teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, önceki gün eski takımının Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yı 3-2 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun, Pro Lisans kursunda konuşma yapması için İstanbul’a davet ettiği Bilic, İstanbul’dan ayrılmadan önce sadece FANATİK’e konuştu.

Dün, Siyah-Beyazlılar’a ilk geldiği gün kaldığı Beşiktaş’taki otelde buluştuğumuz Bilic, hem Kara Kartal hem de Türk futboluyla ilgili düşüncelerini paylaştı. İşte Hırvat hocanın açıklamaları:

“TFF’nin daveti üzerine yeniden buraya gelmek çok güzeldi. Başkan Fikret Orman, yeni stadı görmem için birçok kez beni aramıştı. Bu sayede yeni stadı sonunda görmüş oldum ve tekrar eski dostlarla bir araya geldim.”

‘Kopuk bir sezon yaşandı’

“Stat gerçekten harika olmuş. Umarım Beşiktaş, burada birçok başarıya imza atmaya devam eder. Hem onlar hem de diğer takımlar için ilginç bir sezonun geride kaldığını düşünüyorum. Maçları takip etme fırsatı buldum. Galatasaray, üst üste ikinci kez şampiyon oldu ama bu son başarılarında Başakşehir’in de katkısı vardı. 8 puanlık farkı koruyamadılar. Bence Başakşehir, şampiyonluğu Galatasaray’a verdi. Tabii ki Fatih Terim etkisini de unutmamamız gerek. Terim çok başarılı bir hoca ve bu fırsatı psikolojik anlamda da çok iyi kullandı ve takımı mutlu sona ulaştırdı. Oyun anlamında baktığımızda takımların çok kopuk bir sezon yaşadığını düşünüyorum.”

‘Bursaspor'un durumu üzücü’

“Sezonun genelinde hiçbir takım şampiyon gibi oynayamadı ve üstünlüğünü kabul ettiremedi. Trabzonspor’un gençlerle ortaya koyduğu futbol, kesinlikle etkileyiciydi. Bence takdir edilmesi gereken bir başarı elde ettiler. Fenerbahçe’nin durumu da beklenmedikti. Ancak borçlarının fazla olduğu konuşuluyor. Üzüldüğüm takım ise Bursaspor. 4 büyüklerin dışında şampiyon olmuş ve büyük bir taraftar kitlesi olan Bursa’nın ligden düşme ihtimali çok üzücü. Umarım bu gerçekleşmez. Süper Lig’de güç dengeleri çok çabuk değişiyor. Gelecek sezon her takım sıfırdan yarışa başlayacak ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz.”

Hırvat teknik adam, Türkiye’den ayrılmadan önce arkadaşımız Çağrı Davran’ın sorularını yanıtladı.





‘Eğer stadımızda oynasaydık...’

“Şenol Güneş, Beşiktaş’a 2 Süper Lig şampiyonluğu kazandırdı ve yaptıkları asla unutulmamalı. İki dönemi asla kıyaslamıyorum ancak son sezonumda biz de kendi stadımızda oynasaydık, şampiyon olmuştuk”

“Tam da Şenol Güneş’in görevi bıraktığı dönemde Beşiktaş’ın maçını izlemem, kafalarda farklı soru işareti bırakmamalı. Buraya gelmem daha önce planlanmış bir davetti. Güneş, 4 sene boyunca Beşiktaş’ta önemli işler başardı ve 2 şampiyonluk yaşadı. Yaptıkları unutulmamalı. Benim Beşiktaş’ta olduğum iki sezon boyunca dezavantajımız stadımızın olmamasıydı. Asla Şenol hocayla kendi dönemimi kıyaslamıyorum. Sonuçta her iki dönemin şartları ve takımı farklıydı. Ancak her şeyden bağımsız son sezonumda eğer biz de stadımızda oynasaydık, şampiyon olurduk. Çünkü tribün anlamında ne rakibi ne de hakemi baskı altına alacak bir atmosferi tam olarak oluşturamadık.”

‘En doğru kararı vereceğim’

“West Ham United’ı çalıştırdıktan sonra Suudi Arabistan’a gitmem, birçok kişiyi şaşırtmış olabilir. Ancak o dönemde Al İttihad’dan iyi bir teklif geldi ve bunu kabul ettim. Sonrasında şartlar uymadı ve ayrıldım. Bu arada aileme zaman ayırmak çok iyi oldu. Şu an beklemedeyim ancak gelecek tekliflere göre önümüzdeki sezon tekrar hocalığa geri dönebilirim.”

‘İstanbul'u asla unutamam’

“Beşiktaş kulübünün ve taraftarlarının bendeki yeri her zaman başkadır. Bu camiayı asla unutamam. Ancak İstanbul da Beşiktaş kadar önemli. Bu şehirde ailemle birlikte harika 2 yıl geçirdik. Kızım Sofie burada dünyaya geldi. Çok iyi arkadaşlıklar kurdum ve çok iyi dostlarım oldu. Zaten eşim, burayı çok seviyordu ve İstanbul’u hala özlüyor.”

M. ÇAĞRI DAVRAN | FANATİK ÖZEL