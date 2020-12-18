Slaven Bilic: Premier Lig, dünyanın en zor okulu

Manchester City ile 1-1 berabere kalınan maç sonrası West Bromwich tarafından görevine son verilen Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, ayrılık sonrası ilk röportajını Telegraph'a verdi. Bilic, The Hawthorns'ta başarığı şeylerden gurur duyduğunu dile getirdi. Slaven Bilic, salı gecesi geç saatlerde Manchester'dan Birmingham'a otobüs ile dönerken kovulacağı haberlerinin söylentilerden daha fazlası olduğunun farkındaydı.

İşte kulüpten ayrıldıktan sonra ilk röportajını veren Slaven Bilic, karşılaşmanın bittiği andaki iddiaları çok önemsememişti: "Bazı insanlar durumu anladığımı hissetti. Ama iyi bir durum hissetmiştim. Maçtan sonraki röportajda geleciğimi değil sadece Manchester City'den bir puan almanın sevincini düşünmekteydim. Sadece önemli olanı düşündüğüm için de bunları umursamadığımı söylüyordum"

Fakat daha sonra asistanlarından biri telefonundan manşetleri kontrol ettiğinde her şey değişmişti: "O zaman bir şeylerin olduğunu anladım"

Yine de ertesi sabah Slaven Bilic, West Bromwich'in antrenman sahasına ilk gelen kişiydi. Her zamanki gibi Covid-19 testine girdi, eşofmanlarını giydi ve Aston Villa maçının hazırlıklarına başladı. Daha sonra kapısı çalındı ve Futbol Direktörü Luke Dowling ile İcra Kurulu Başkanı Xu Ke, kendisi ile konuşmak istediler ve haberler de iyi değildi. Bilic'e görevinin son verildiği ve 24 saatten kısa bir süre içinde Sam Allardyce'ın yerine geçeceği iletildi.

O anı anlatan Bilic, "Bana kararı ilettiklerinde şok olduğumu söyleyemem. Ama aynı zamanda da bunu beklediğimi de söyleyemem. Nasıl işlediğini bildiğim için her zaman böyle bir olasılık olduğunu biliyordum ama bir antrenörün lehine veya aleyhine bunu hissedebileceği en büyük sinyal taraftarların tepkisidir. Bugünlerde buna sahip değiliz" dedi.

"Premier Lig'de müthiş bir iş çıkardığımızı söyleyemezsiniz ama kesinlikle gelişme sağlıyorduk. 'Düşme hattındasınız ve bu yeterince iyi değil' dediğinizde sezon başlamadan da herkes dibe vuracağımızı söylüyordu. Ama biz yarışıyorduk ve hemen her maçta oyunumuzu oynuyorduk"

'Premier Lig, dünyanın en zor okulu... Zalim bir okul'

"Kağıt üzerinde ligin en az değere sahip takımı biziz ama bu takım, yine de ayakta kalabileceğini gösterdi. Manchester City maçından sonra da çocuklara bunu söyledim. 'Bu harika bir nokta. Bununla gurur duyun ama her maçta ne yapmamız gerektiğini şimdi anlamamızı sağlayacak bir noktadan fazlası var. Pozitif olmalıyız. Bu gece inandınız ve Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı 1 puan aldınız'. İşte bu yüzden öğreniyorduk, güven kazanıyorduk ama Premier Lig, dünyanın en zor okulu... Zalim bir okul, zaman istiyor ve kaybedilen puanlara neden olabiliyor. Maçlarda meydana gelen bazı durumlar, sizi Premier Lig'de devamlı mücadele eden bir takımdan daha fazla etkiliyor"

Manchester City karşısında mücadele eden Semi Ajayi ve Dara O'Shea'nın durumları da aslında kadrodaki mütevazi durumun bir örneğiydi. Bilic de kadronun zayıflığının kanıtı olan bu noktaya değindi ve "Bu iki adamı beğeniyorum. Çok iyi oyuncular olma şansları var ama West Brom'a gelmeden önce Dara, İkinci Lig'de oynarken Semi de Rotherham ile Championship'ten düşmüştü. Şimdi ise Manchester City karşısında oynuyorlar. Kesinlikle mükemmel bir gelişme ama gerekli birikime sahip olmaları tahmin edilenden daha zor olabilir. Yine de biz, bir yolunu buluyorduk" dedi.

'Birçok insanın hayatı boyunca deneyimleyemediği şeyleri yaşadık'

Çarşamba günü Bilic, oyunlarına ve personele veda etti. O konuşmayı ise şöyle anlattı: "Onlara bir buçuk yıldan kısa bir sürede, birçok insanın hayatları boyunca deneyimlemediği şeyleri yaşadığımızı söyledim. Yeni bir ekibimiz vardı, hedefe kilitlendik ve inanılmaz bir başarı elde ettik. Bir yanda yükselmeyi hayal ediyorsunuz, diğer yandan futbol çok küçük bir parça gibi görünüyor. Hayatın geri kalanıyla alakasız duruyor"

"Bu 18 ay boyunca durumları çok değişkenlik gösteren oyuncular vardı ama hiçbir zaman kavga etmedik. Konuşmalar vardı ama hiçbiri bel altı tarzda olmadı. Bu gerçekten gurur duyduğum bir şey. Bir kulübü bırakın kendi ailenizde yapmanız bile çok kolay değil. Evet, talep kârdım ve belki bazen hayal kırıklığına uğradım, belki bunu oyuncular yaptı ama çalışmaya devam ettik ve bu iyi atmosfer çoğunlukla oyuncuların eseriydi. Harikaydılar ve bu yüzden bu yolculuğumuz hakkında her zaman olumlu şeyler düşüneceğim. Yaptığımız şey harikaydı ve ben de onlara bunu söyledim"

Bilic, 2019'un haziran ayında takımın başına geçtiğinde güven kaybı yaşamış ve en önemli hücum silahları Dwight Gayle ve Jay Rodriguez'i kaybetmiş bir takım vardı. Her şey Slaven Bilic'in takımın başına geçmesiyle canlandı.

West Bromwich, bunun çok büyük bir iş olacağını bilse de Bilic, cesurdu: Kulüp, 2-3 yıl içinde yükselmeyi planlıyordu ve biz bunu 1 yılda başardık. Yeni bir ekip kurmalı ve sıfırdan başlamalıydık. O yılki yükseliş, bize sunulan bir mecburi bir görev değildi ama benim gelme nedenim buydu"

Bilic'e yöneltilen en büyük eleştirilerden biri şubat ayından bu yana sadece 4 galibiyet alabilmiş olmasıydı. Buna rağmen işin sonunda takımını Premier Lig'e taşıyan Bilic, Covid-19 salgınının yarattığı duruma dikkat çekiyordu: "Bir kilit altındayken ailenizle evde ve antrenman sahasında düşündüğünüz tek şey oynayacak mıyız, sezon duracak mı? Sonrasında başladı. Kolay değildi ama hak edecek başardık"

Bilic'i en sert eleştirenler bile bu kulüpte daha fazla desteği hak ettiğini kabul edeceklerdir. Artık o gittiğine göre hedef, Dowling ve Çinli sahipler olacak. Dowling'in, en azından West Brom'u yetersiz bıraktığı yaz transfer dönemi için sorumlu tutulması gerekiyor. Zorlu şartlara rağmen takımda kalmasına değinen Bilic, şunları söyledi: "Premier Lig'e yükseldikten sonra kalmamın sebebi elbette zevk almam ve bunun yanında büyük bir kulüp, çok iyi oyuncular, personel ve taraftarlardı. Anca Premier Lig'de futbolcular, topsuz oyundan da keyif almayı öğrenmeliydiler. Bunun imkansız olmadığını gösteriyorduk ama yine de zaman alıyor. Bu ekibin yetersiz olduğunu düşünmüyorum ama deneyimsiz ve kalite anlamında eksikti"

'İşsizliğe alışmam gerekiyor'

Önündeki sürece ilişkin de konuşan Bilic, "Öncelikle işsizliğe alışmam gerekiyor. Uyandığınızda şaşkınlık yaşıyorsunuz. Çünkü rutine, işe ve keyif aldığınız baskıya alışksınız. Ama benim büyük bir ailem var ve biraz dinleneceğim"

"Bu meydan okumadan keyif aldım. Undordog olmaktan keyif aldım. Bunu yük ve baskı ortadan kalktığı için değil ama yaptığımız şeyden gurur duyduğum için söylüyorum. Her şeyden önce oyuncularla, başardıkları şeylerle ve çalışma şekilleriyle gerçekten gurur duyuyorum. Hayal kırıklığına uğradım çünkü hedefe ulaşacağımızı düşünüyordum"



