Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe 'nin de takımın başına getirmek istediği Slaven Bilic'in yeni takımı belli oluyor. Beşiktaş 'ın eski hocasının Olympiacos'un başına geçmeye yakın olduğu belirtiliyor.

Yunan ekibinde iç sahada alınan 4-0'lık Maccabi Haifa yenilgisi sonrası teknik direktör Pedro Martins ile yolların ayrılması bekleniyor. Sportske Novosti'nin ilk kez yayınladığı habere göre Olympiacos'un ilk adayı Slaven Bilic...

Germanijak ise Slaven Bilic'in Yunan ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini doğrularken Hırvat hocanın da teklifi kabul etmeye hazırlandığını ifade ediyor.

Olympiacos'un adayları arasında son olarak Çin'de Beijing Gouan'ı çalıştıran Slaven Bilic'in yanı sıra Shakhtar'dan ayrılan Roberto De Zerbi'nin de olduğu belirtiliyor.