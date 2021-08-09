Slaven Bilic: Min-jae Kim harika bir oyuncu

Fenerbahçe ’nin yeni transferi Min-jae’yi Kim, onu en yakından tanıyan isimlerden biri olan Beijing Guoan’daki teknik direktörü Slaven Bilic’e sorduk. Bilic, Güney Koreli stoper hakkında oldukça olumlu şeyler söyledi.

İşte Hırvat hocanın Kim’le ilgili FANATİK’e yaptığı özel açıklamalar:

“Kim, son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil, bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bakambu da gidiyor. Finansal anlamda geçmişteki gibi iyi bir durumumuz yok ve Çin’deki bütçe kısıtlaması, bu kayıplara neden oldu.”

‘3’lüde de rahatlıkla oynar’

Kim’i takımda tutmak istedik ama sözleşmesi bu yılın sonunda bitiyordu. Gitmek istediği için onu durdurmak çok zordu. Fizik olarak çok güçlü ve hızlı. 1.90 cm boyunda, topla da iyi işler yapıyor. Henüz 24 yaşında, öğrenmeye devam ediyor ve potansiyeli çok fazla. Böyle devam etmesi halinde üst düzey bir oyuncu olacağından eminim. Fenerbahçe tartışmasız harika bir oyuncuyu transfer etti. 3’lü ya da 4’lü defans sisteminde rahatlıkla oynar. Çünkü modern futbola çok uygun ve tam da arayacağınız tarzda bir savunmacı.”









‘Avrupa’ya uyum sorunu çekmez’

“Burada Beijing Guoan gibi büyük bir kulüpte oynuyordu ve şimdi yine büyük bir kulüpte forma giyecek. Güney Kore Milli Takımı’nda forma giyiyor ve potansiyeli de ortada. Çin’de zaten yıllardır Avrupa’da oynamış isimlerle oynuyor. Burada lig çok gelişmiş durumda. O yüzden ilk Avrupa deneyiminde uyum sorununu fazla yaşamayacağını düşünüyorum. Çok rahatlıkla Süper Lig ’de oynar ve başarılı olacağına da yürekten inanıyorum.”

Bonservisi 3.5 milyon Euro

Fenerbahçe’nin Koreli savunmacı için ödeyeceği bonservis bedeli netleşti. Avrupa’dan da talipleri olan Min-jae Kim için kulübü Beijing Guoan, pazarlıklara 5 milyon Euro’dan başlamıştı. Ancak oyuncunun Sarı Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesinin de etkisiyle Sarı-Lacivertliler, Çin ekibini 3.5 milyon Euro’ya ikna etmeyi başardı. 24 yaşındaki futbolcuya ödenecek rakamın ise bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon civarında olması bekleniyor.









‘Pereira çok iyi teknik adam’

Güney Koreli oyuncu dün İstanbul’a geldi. Min-jae Kim’i İstanbul Havalimanı’nda yönetici Selahattin Baki karşıladı. Burada FB TV’ye kısa bir açıklama yapan 24 yaşındaki stoper, “Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün beni transfer etmek istemesi nedeniyle büyük onur duydum. Çin’de oynadığım dönemde Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Shanghai’ye karşı birçok maçta forma giydim. Pereira çok iyi bir teknik direktör” ifadelerini kullandı. Min-jae Kim normalde dün sağlık kontrolünden geçirilecekti. Ancak oyuncunun uzun yolculuk sonrası yorgun olması nedeniyle kontrolün bugüne bırakıldığı belirtildi.

Mourinho hayrandı

Min-jae Kim, ülkesi Güney Kore dışına ilk kez 2019’da Beijing Guoan’a transfer olunca çıktı. Başarılı savunmacı ilk Avrupa macerasını Fenerbahçe ile yaşayacak olsa da bu kıtadan çok talibi oldu. Jose Mourinho, Tottenham’ı çalıştırdığı dönemde çok beğendiği Güney Koreli stoperi almak için çok uğraştı. Ancak menacer kaynaklı problemler nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Bu sezon ise Porto, Kim için girişimlerde bulundu. Portekiz basını, Mavi Beyazlılar’ın yıldız futbolcuya imza attırmaya yakın olduğunu yazıyordu. Ancak Vitor Pereira’nın bizzat devreye girip oyuncuyla özel görüşme yapması işleri değiştirdi. Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu bir anlamda Porto’nun elinden kaptı.

Çağrı Davran - Fanatik Özel







