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Slaven Bilic kovuldu

Premier Lig ekibi West Bromwich Albion’da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic ile yollar ayrıldı.

17 Aralık 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Slaven Bilic kovuldu

Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Bilic, Haziran 2019’da West Bromwich’in başına geçmişti. Bilic yönetiminde geçen sezon Championship’te ikinci sırayı alan West Bromwich, Premier Lig’e yükselmişti. Bu sezon 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor. WBA, önceki akşam Manchester City’le deplasmanda1-1 berabere kalmış ve önemli bir puan kazanmıştı. Bilic’in yerine 2016’da İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Sam Allardyce getirildi.

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