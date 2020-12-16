Premier Lig'de West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in koltuğu tehlikede. Ligde dün akşam deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kalan WBA, Bilic ile yol ayrımında.

The Times'ın haberine göre West Bromwich'in Manchester City deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, Hırvat teknik direktörün kulüpteki durumunu değiştirmedi. Bilic'in 48 saat içinde görevinden alınması gündemde.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçen sezon WBA'yı Premier Lig'e taşımıştı. Bilic ile bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen West Brom, 13 haftada sadece 7 puanla 19. sırada.



