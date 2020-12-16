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Slaven Bilic için West Bromwich'de kritik saatler

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in West Bromwich Albion'daki koltuğu sallanıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Hırvat teknik adam saatler içinde kovulabilir.

16 Aralık 2020, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Slaven Bilic için West Bromwich'de kritik saatler

Premier Lig'de West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in koltuğu tehlikede. Ligde dün akşam deplasmanda Manchester City ile 1-1 berabere kalan WBA, Bilic ile yol ayrımında.

The Times'ın haberine göre West Bromwich'in Manchester City deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlik, Hırvat teknik direktörün kulüpteki durumunu değiştirmedi. Bilic'in 48 saat içinde görevinden alınması gündemde.

Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes ve Eddie Howe, Bilic'in yerine düşünülen isimler.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, geçen sezon WBA'yı Premier Lig'e taşımıştı. Bilic ile bu sezon ligde yalnızca bir galibiyet alabilen West Brom, 13 haftada sadece 7 puanla 19. sırada.


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