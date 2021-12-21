Vitor Pereira'nın günleri sayılı. Sarı-Lacivertliler'in yeni hocası da büyük ölçüde belli: Slaven Bilic... Fenerbahçe Yönetimi, Hırvat çalıştırıcı ve ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Tarafların senelik 2.9 milyon Euro maaş üzerinden el sıkıştığı öğrenildi. Bilic'in, kendisiyle görüşüp teklif getiren Beşiktaşlı yetkililere, takım isim vermeden, "Teklifinize teşekkür ederim ancak ben başka bir takımla anlaştım" dediği kaydedildi. Bilic, 3 Ocak'ta Beijing Guoan'ın başında son maçına çıkacak. Ardından Sarı-Lacivertliler'den haber bekleyecek.

İlk maçı Adana Demir

Başkan Ali Koç eğer görevi sürdürme kararı alırsa, Çin'deki görevi biter bitmez Hırvat teknik adamın İstanbul'a davet edileceği belirtildi. Ardından Bilic ile görüşmelerde yapılan planlama çerçevesinde transfer çalışmaları gerçekleştirileceği kaydedildi. 53 yaşındaki çalıştırıcının, 10 Ocak Pazartesi günü, Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynanacak mücadelede ilk kez Fenerbahçe'nin başında sahaya çıkması muhtemel.

Süleyman Hatısaru