Slaven Bilic, çift sarıdan kırmızı kart gördü!

Championship Ligi'nin beşinci haftasında Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County, kendi sahasında Slaven Bilic'in takımı West Bromwich Albion'la 1-1 berabere kaldı. Çekişmeli mücadeleye damgasını vuran olaysa konuk ekibin teknik direktörünün çift sarı karttan kırmızı kart görmesiydi.

Dakikalar 42'yi gösterirken Derby lehine verilen penaltıya sinirlenen Bilic, hakem Gavin Ward tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Hırvat menajer, karşılaşmanın sonlarına doğru korner bekledikleri bir pozisyonda aut kararının çıkmasına da sert tepki gösterince ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Hakem kararlarının pek çoğundan memnun değilim. Onlar hakkında konuşmak istemiyorum ama işimizi olumsuz yönde etkiliyorlar. Dolayısıyla fikirlerimi kibar bir üslupla dile getirebilirim. Gösterdiğim tepkinin aşırı olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakeme karşı kişisel bir meselesi olmadığını vurgulayan Bilic, "Kendisi, dördüncü hakemle konuşup bana hiçbir şey söylemeden ikinci sarıyı ve kırmızı kartı gösterdi. Bu, normal bir durum değil. Kendimi sıkıntıya sokacak bir şey söylemek istemem ancak asla haksız olduğumu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler