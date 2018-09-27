Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yeni adresi Suudi Arabistan oldu.

Siyah Beyazlılar'da iki sezon boyunca görev yapan ve kişiliğiyle taraftarların gönlünde taht kuran Bilic, Al Ittihad takımıyla resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada Bilic'in Suudi ekibini sezon sonuna dek çalıştıracağı ifade edildi.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra West Ham United'ın başına geçen 50 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana boştaydı.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr