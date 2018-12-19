Skylar Spencer Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’da

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, son olarak Rumen ekibi CSM Steaua Bükreş'in formasını giyen Birleşik Amerikalı pivot Skylar Spencer'ı renklerine bağladı.

19 Aralık 2018, Çarşamba 18:11
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Skylar Spencer Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’da

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD’li oyuncu Skylar Spencer’ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Spencer’ın, pivot pozisyonunda görev yaptığı kaydedildi.

Spencer’ın geçen sezon NBA Gelişim Ligi’nde San Diego State formasıyla 14,9 dakika, 4,7 sayı, 4,3 ribaunt, 0,5 asist, 0,5 top çalma, 0,6 blok ortalamaları ile oynadığının aktarıldığı açıklamada, "Bu sezona Steaua CSM EximBank Bükreş takımıyla başlayan Spencer, Romanya Ligi’nde 9 maçta 28 dakika, 11,6 sayı, 7 ribaunt ortalaması ve aynı takımla FIBA Avrupa Kupası’nda 6 maçta 34 dakika, 16 sayı, 10 ribaunt ve 1 asist ortalamalarını tutturdu." ifadeleri kullanıldı.

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