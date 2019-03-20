Sky takımı satıldı

Son yıllarda yol bisikleti yarışlarında rakiplerine kurduğu üstünlükle adından söz ettiren Sky takımı, Ineos şirketine satıldı.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu Büyük Britanya merkezli televizyon yayıncılığı ve telekomünikasyon şirketi Sky’ın elinde tuttuğu takımın hisselerini, Büyük Britanyalı Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu kimya endüstrisinde faaliyet gösteren Ineos şirketi aldı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Ineos, 1 Mayıs’tan itibaren Tour Racing Limited Şirketi adına kayıtlı takımın tek sahibi olacak. Takım, Ineos adıyla ilk kez 2-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Yorkshire Turu’na katılacak.

2010’da kurulan Sky takımının sporcuları, büyük turların en prestijlisi kabul edilen Fransa Bisiklet Turu’nda son 7 yılda 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

2012’de Bradley Wiggins, 2013, 2015, 2016 ve 2017’de Chris Froome, geçen yıl ise Geraint Thomas, genel klasman liderine verilen "sarı mayo"yu Sky takımına getirdi.

AA