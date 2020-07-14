Skubic gözyaşlarıyla

Önceki sezonlardaki form grafiğini kaybeden başarılı oyuncu, Başakşehir maçında ise takımına adeta hayat verdi. Skubic, maçın son anlarında attığı golle Konyaspor’a bu kritik zaferi getirdi. Sloven savunmacı, attığı golden sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Bajic’e kesik Amir’e şans

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Gaziantep FK ile yaptıkları maçın ilk 11’ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.

Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11’inde yer alan Jevtovic ve Bajic’in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic’i ilk 11’e dahil etti.











