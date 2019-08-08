Mithat Halis, Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istediğini söyledi.

İşte Mithat Halis'in yaptığı açıklamalar:

"Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum"

"Martin Skrtel İstanbul'dan gitmek istemiyor. Çocuklarının okulunu değiştirmek istemiyor. Bu sebeple Arabistan'dan, Çin'den, İngiltere'den gelen teklifleri kabul etmedi. Devre arasında gelen teklifleri kabul etmeyip Fenerbahçe'de kalmak istedi. İstanbul'da kalmak istiyor. Ben şu an Skrtel için Fenerbahçe ile görüşmüyorum. Ben Skrtel'in Beşiktaş'ta oynamasını istiyorum." açıklamasında bulundu. (Ajansspor)