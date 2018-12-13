Skrtel'i Comolli bozdu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü, aniden deneyimli stoperin kullandığı aracı değiştirdi. “Beni istemiyorlar” fikrine kapılan Skrtel üst üste hatalar yaptı.

13 Aralık 2018, Perşembe 10:20
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Skrtel'i Comolli bozdu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Martin Skrtel'ı da futboldan soğuttu, Akhisar yenilgisinin gizli sebeplerinden biri oldu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü, kritik Akhisar deplasmanı öncesi Slovak oyuncuyu odasına çağırdı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Skrtel yönetimden yeni teklif olduğu umudu ile gittiği görüşmede şok yaşadı.

Comolli “Sen Audi Q7'ye biniyorsun. Onu alacağız. Sana A4 tahsis edeceğiz, artık onu kullanacaksın” dedi. Skrtel duydukları karşısında şaşkına dönse de tepki vermeden toplantıdan ayrıldı.

Artık istenmediğini ve sezon sonunda gönderileceğini anlayan Slovak futbolcu, Akhisar'a bu moral bozukluğu ile gitti ve ilk iki golde hatalar yaptı.

Futbolcularla iletişimi zayıf olan, neredeyse tartışmadığı oyuncu kalmayan Comolli'nin Fenerbahçe için kritik önem taşıyan bir maç öncesi Skrtel ile böyle bir görüşme yapması tartışmaları beraberinde getirdi. (Sözcü)


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