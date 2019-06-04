Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, geleceğiyle ilgili konuştu. Ülkesi Slovakya’da bulunan Skrtel, sarı-lacivertli kulüple görüşmeler olduğunu ancak henüz somut bir adım atılmadığını aktardı.

Tecrübeli stoper, menajerine de birçok teklif geldiğini anlatarak, “Şu anda bir anlaşma yapmadım. Her şeyle menajerim ilgileniyor. Bazı teklifler var ve umuyorum kısa sürede sonuca bağlanacak. Hem ben hem de ailem için en doğru kararı vereceğiz” dedi.

Fenerbahçe ile konuştuklarını da ifade eden Skrtel, “Bazı görüşmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Ama önemli bir sonuç almadık. Her şey olabilir. Bakıp göreceğiz neler olacağına” diye konuştu.

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Fenerbahçe ile üzücü bir sezonu da geride bıraktıklarını vurgulayan deneyimli yıldız, “Aslında iyi değildik ama sezonun son kısmında biraz olsun toparladık. Ligin bitimine 3 hafta kala önce ligde kaldık ve 6. sıraya yerleştik. Elbette bu sonuçlar bir hayal kırıklığı. Ancak futbolda bunlar var. Umarım gelecek sezon hem benim için hem de Fenerbahçe için daha iyi geçer” yorumunu yaptı. (Skorer)