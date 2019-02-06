34 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel’e, F.Bahçe iki yıllık sözleşme yenileme teklifi götürdü. 3.3 milyon euro garanti ücret alan Slovak yıldıza iyi bir rakam teklif eden Kanarya’da imzalar hala atılmamış durumda. Devre arasında dünya devi Juventus’un radarına giren Skrtel’in kariyerindeki son sözleşmesi olduğu için gelecek teklifl eri beklediği öğrenildi.

RANGERS TAKİPTE

Slovak yıldız gelecek yüksek yıllık ücret teklifl erine göre Çin veya Arap ülkelerini de tercih edebilir. İskoç ekibi Rangers, sezon başında tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmak için çok uğraş vermişti. Rangers’ın ısrarı devam ediyor.

(Akşam)