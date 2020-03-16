Skrtel’dan 9.gol!

Ligde 4 hafta önce Rize karşılaşmasının son saniyelerinde attığı golle Turuncu-Lacivertliler’e galibiyeti getiren Martin Skrtel, 3 gün sonra oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Sporting Lizbon karşısında alınan 4-1’lik zaferde de ağları sarsmıştı. Slovak oyuncu dün de fileleri havalandırdı ancak kaleleri şaşırdı! Tecrübeli futbolcu, 63. dakikada Sosa’nın kullandığı kornerde topa ters vurarak Fırtına’nın beraberlik golünü attı.

Türkiye’de 3. kez...

Bu gol yıldız oyuncunun kariyeri boyunca kendi kalesine attığı 9. sayı olarak dikkat çekti. Skrtel, Türkiye kariyerinde ise 3. kez böyle bir hata yaptı. 34 yaşındaki savunmacı, daha önce Fenerbahçe formasıyla 2 kez kendi ağlarını sarsmıştı.