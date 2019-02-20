Skrtel: Turu geçeceğimize inanıyorum

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Martin Skrtel, Zenit maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2019, Çarşamba 19:10
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Skrtel: Turu geçeceğimize inanıyorum

Süper Lig'de kötü bir sezon geçirmesine rağmen UEF Avrupa Ligi'nde yoluna devam Fenerbahçe'de gözler Zenit maçına çevrildi. İlk maçta Rus ekibini 1-0 mağlup eden Fenerbahçe bu kez deplasmanda avantajlı skoru kullanıp turu geçmek istiyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Martin Skrtel, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Skrtel'in maç sonu açıklamaları:

"Zenit'in gol atması gerekiyor. Daha açık oynayacaklardır. Biz ise ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. İyi hazırlandık. Tabi her şeyi sahada göreceğiz. Kalitemize güveniyorum. Şans da yanımızda olursa turu geçeceğimize inanıyorum."



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