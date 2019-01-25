Skrtel özür diledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında evinde Ümraniyespor'u konuk ederken, sarı-lacivertli ekibin Slovak oyuncusu Skrtel gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin 67. dakikasında Atabey Çiçek'in yüzüne dirsek atan Skrtel, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.

Mücadelenin ardından sosyal medyada Atabey Çiçek'in paylaştığı bir görsel çok konuşuldu. Ümraniyesporlu futboılcunun kendisine atmış olduğu özür mesajını Instagram hesabından paylaştı.