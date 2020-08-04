Skrtel: Manchester maçı tarihi olacak

Başakşehir, Kopenhag’ı geçmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde İngiliz devi Manchester United ile karşılaşacak. Şeytanlar, ilk maçta LASK Linz’i 5-0 yendi ve elenmeleri için mucizenin de fazlası gerekiyor. 10-11 Ağustos’taki mücadele tek maç üzerinden olacak. Başakşehir’in yıldızı Skrtel de olası eşleşme ile ilgili DHA’ya özel açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki stoper, “Hala turu geçmedik ama Kopenhag karşısında ufak da olsa avantajlıyız. Geçersek dünya futbol tarihinin en önemli takımlarından biri olan Manchester United ile tarihi bir maç olacak. Kulübün başarısı için çok önemli” dedi. Sözleşmesi bitecek olan Skrtel, “Başakşehir’de mutluyum. İstanbul’u çok seviyoruz. Eğer burada kalmazsam, İstanbul ya da Avrupa takımına gitmem. Slovakya’ya dönerim” ifadesini kullandı.