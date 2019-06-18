Skrtel için flaş iddia! Başakşehir istiyor

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten isimlerden biri olan ve geleceğinin henüz netleşmeyen Martin Skrtel'e Süper Lig ekiplerinden Başakşehir talip oldu.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda Galatasaray'a kaptıran, Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesiyle takımı Okan Buruk'a emanet eden ve yeni sezonda da iddialı bir ekip kurmak isteyen Başakşehir, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İstanbul ekibi son olarak gündemine Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel'i aldı. TRT Spor'un haberine göre Başakşehir tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Fenerbahçe'de özellikle Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği ancak yönetimin yüksek maliyeti nedeniyle sıcak bakmaması Skrtel'in başka bir takımla anlaşmasını kolaylaştırıyor. Tecrübeli savunmacının Başakşehir ile anlaştığı iddia edilirken, arada ufak pürüzlerin kaldığı da gelen bilgiler arasında.