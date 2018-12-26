Sarı-lacivetli takımda ilk yarı performansı iyi olan isim çok azdı. Fenerbahçe'de Skrtel dışında son dönemde Mehmet Ekici ve Valbuena'da bir toparlanma söz konusu olsa da, takımın geneli vasatın altında kaldı. Takımın yaşadığı tablodan dolayı takımın önemli bazı isimleri de rahatsız... Sportif direktör Comolli'nin yerle bir ettiği Samandıra'daki düzen, takım olgusunun oluşmasını da engelledi. Mevcut durum ve işleyişten rahatsız olan futbolcular bulunduğu ifade edildi. Bunların başında Martin Skrtel geliyor. Tartışmasız takımın en başarılı ismi olan futbolcu, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor. Futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Sarı-lacivertlilerde transfer ve kadro dışı kalan oyuncuların durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ozan, Dirar, Aatif'ın durumu, yapılması planlanan transferlere göre netlik kazanacak. Volkan Demirel ise bu üç isimden farklı olarak değerlendirilecek.

(Milliyet)



