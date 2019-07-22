Skrtel bitti bitiyor

Abdullah Avcı’dan boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getiren ve yine zirve yarışı içerisinde olmak isteyen Başakşehir, stoper transferine kilitlendi. Turuncu- Lacivertliler, Fenerbahçe ile kontratı sona eren Martin Skrtel’i renklerine bağlamak adına girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sezon biter bitmez Slovak yıldıza kanca atan, ancak ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan İstanbul ekibi, deneyimli stoperi bitirmek için kesenin ağzını açtı. Takımda maliyeti yüksek olan ve beklentileri karşılayamayan Chedjou ile yollarını ayırmak isteyen ve savunmanın göbeğine mutlaka kaliteli bir isim almayı planlayan İstanbul ekibi, tüm şartları zorluyor.

4 milyon Euro alıyordu

Fenerbahçe’de geçirdiği 3 sezon içerisinde yıllık 4 milyon Euro gibi ciddi bir rakam elde eden oyuncunun pazarlıklarda indirim yaptığı ve yıllık 2 milyon Euro’ya işin bitmesi bekleniyor. Eski takımıyla sözleşme yenileme konusunda beklediği öneriyi alamayan Skrtel’in de kariyerine Türkiye’de devam etmek istediği ve bu kapsamda Başakşehir’de oynamaya son derece sıcak baktığı öğrenildi.

Mehmet Ali Sabuncu