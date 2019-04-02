Skov transferinde flaş gelişme! Dev rakip

Fenerbahçe’nin gözdelerinden biri olan Danimarkalı genç yıldıza Monaco, Dortmund ve Lille gibi kulüplerin talip olduğu öğrenildi.

02 Nisan 2019, Salı 08:54
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Skov transferinde flaş gelişme! Dev rakip

Fenerbahçe scout ekibinin bir süredir takip ettiği Nordsjaelland formasını giyen Andreas Skov Olsen'in talipleri artıyor... Alınan bilgilere göre 19 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusuyla Fransa'dan Monaco ve Lille ile Almanya'dan Dortmund kulüpleri çok yakından ilgileniyor.

35 MAÇTA 23 GOL

Fenerbahçe'nin bu nedenle bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Bu sezon Nordsjaelland formasıyla 35 maçta 23 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Andreas Skov Olsen hücumun her iki kanadında da görev yapıyor. Genç yıldız için kısa sürede resmi girişimin başlaması bekleniyor. (Takvim)

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