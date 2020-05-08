2008-2009 sezonunda Galatasaray’ın hocalığını yapan Michael Skibbe'nin evindeki tecavüz olayı mahkemeye taşındı.

Şu anda Borussia Dortmund’un 23 yaş altı takımını çalıştıran Skibbe'nin, dördüncü eşinin kardeşi Yosef M., tecavüzden 8.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alman teknik adamın mahkemede “80 bin Euro verelim ve adresinin evimizde olduğunu gösterelim, hapis cezası almasın” teklifini davanın hakimi reddetti.

Eyalet Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, zanlının en az iki tecavüzü, Skibbe'nin villasında gerçekleştirdiği ve eve getirdiği kadınlara ilaç verip etkisiz hale getirerek tecavüz ettiği açıklandı.