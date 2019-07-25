Ardian Takaj, UEFA'nın geçen sezon verdiği 10 yıllık men cezası hakkında "Tüm dosyalar ortaya çıkarılmalı ve yayınlanmalı. Bildiğim kadarıyla UEFA karşısında güçsüz bir ülke ve kulübüz. Bize UEFA'nın verdiği bir ceza yok, birkaç kişi bu cezanın sorumlularıdır. Bizimle alakalı verilmiş bir ifade ya da yapılmış tek bir suçlama yoktur. Krusader takımının kalecisinin verdiği ifade ciddiye bile alınmamıştır.Bu olaylar İspanya'da olsa kimsenin sesi çıkmazdı" dedi.

"Sadece ben ceza alsaydım kabul ederdim"

UEFA tarafından bir ceza verilmesi için suçlu bulunan başkan, futbolcu ve diğer katılımcıların olması gerektiğini belirten Takaj, "Suçlu bulunan kimse yok ama bir futbol kulübü var. Açıkçası ben bu işten ceza alsaydım kabul ederdim. Şu anda UEFA tarafından dondurulmuş bir paramız ya da hesabımız yok. Amacımız bu sezon başarılar elde etmektir. Cezaya da itirazımız bulunuyor." şeklinde konuştu.

Neden ceza almıştı?

Skenderbeu kulübü hem Avrupa'da hem de kendi liginde birçok maçta şike yaptığı gerekçesiyle UEFA tarafından müsabakalardan 10 yıl men edilmişti.