Skandal! tam 57 futbolcu...

2023 Afrika U-17 Uluslar Kupası, uygulanan zorunlu yaş testleri nedeniyle karmakarışık bir hale geldi. Katılımcı takımlar için yaş testinin zorunlu tutulması, ülkeleri sıkıntıya soktu.

Turnuvanın elemeleri Kuzey, Güney, Batı ve Merkez gruplarında oynandı. Birçok grupta finallere gidecek takımlar, ekim ve kasım aylarında tamamlanırken, Merkez Afrika grubundaysa eleme müsabakaları bu hafta gerçekleştirildi.

Gruptaki maçlara ev sahipliği yapan Kamerun, gerçekleştirilen kontrollerin ilk mağduru oldu. Ülkenin milli takımına alınması düşünülen 32 oyuncu, yaş testini geçemedi. Zamana karşı yarışan yetkililer, testlerde uygunluğu tespit edilen başka 30 oyuncuyu yetiştirerek maçlara çıkabildi.

Demokratik Kongo’nun 40 kişilik aday kadrosundan 25 futbolcunun yaşı, olması gereken uygunlukta çıkmadı. Elinde 15 futbolcu kalan ülkenin futbol federasyonu, turnuvadan çekildiğini duyurdu. Diğer bir Orta Afrika ülkesi olan Kongo Cumhuriyeti ise eleme grubunda yer aldı.

Son olarak aynı grupta yer alan Çad Milli Takımı da kemik yaşı testlerine takıldı. Çad’ın kadrosundaki bir futbolcunun yaşının turnuvaya katılım uygunluğu içermediği tespit edilince, ülkenin milli takımı turnuvadan men edildi. Bu gelişmelerin ardından Merkez Grubu, Kamerun, Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti olarak üç takımlı kaldı ve bu üç ekibin aralarındaki maçların akabinde iki takım finallere yükseldi.

FIFA 2009'DA YÜRÜRLÜĞE SOKTU

Afrika futbolu geçmişte sık sık, yaşı küçük gösterilen futbolcuların ortaya çıktığı vakalarla gündeme gelirken, yaş uygunluğu konusunda adaletin sağlanması çabası denetimleri beraberinde getirdi.

FIFA, MRI taraması yaş testlerini 2009’da Nijerya’da gerçekleştirilen U-17 Dünya Kupası’nda yürürlüğe soktu.

2023 Afrika U-17 Uluslar Kupası kapsamında son haftalarda gerçekleştirilen testlerse, Kamerun’un bu konudaki imajının zedelenmemesi için ülkenin futbol federasyonu tarafından konunun üzerinde ısrarla durulmasıyla ortaya çıktı.

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