Skandal olay! Hakem yüksek rakım nedeniyle hayatını kaybetti!

Bolivya 1. Futbol Ligi’nde önceki gün skandal bir olay yaşandı. Always Ready ile Oriente Petrolero arasında oynanan maçta hakem yüksek rakım nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

21 Mayıs 2019, Salı 12:37
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Skandal olay! Hakem yüksek rakım nedeniyle hayatını kaybetti!

Always Ready ile Oriente Petrolero takımları arasında 4 bin 90 metre yükseklikte oynanan karşılaşmada hakem Victor Hugo Hurtado, yüksek rakım nedeniyle kalp krizi geçirdi. 54. dakikada yere yığılan 32 yaşındaki hakem için için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Hurtado, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böyle bir olayın yaşanmasının ardından oyunun devam etmesi ise büyük tepki çekti. Yaşanan bu facia, Bolivya basınında geniş yer buldu.

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