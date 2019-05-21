Skandal olay! Hakem yüksek rakım nedeniyle hayatını kaybetti!

Always Ready ile Oriente Petrolero takımları arasında 4 bin 90 metre yükseklikte oynanan karşılaşmada hakem Victor Hugo Hurtado, yüksek rakım nedeniyle kalp krizi geçirdi. 54. dakikada yere yığılan 32 yaşındaki hakem için için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılan Hurtado, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Böyle bir olayın yaşanmasının ardından oyunun devam etmesi ise büyük tepki çekti. Yaşanan bu facia, Bolivya basınında geniş yer buldu.