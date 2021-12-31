Skandal hırsızlık! Joao Cancelo, saldırıya uğradı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Joao Cancelo ve ailesi skandal bir hırsılık olayına maruz kaldı.

Evine giren 4 hırsızın saldırısına uğrayan yıldız futbolcu olayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Hırsızlara direnen Joao Cancelo'nun yüzünde yaralar meydana geldiği görülürken, hırsızların futbolcunun değerli eşyaları ile kaçtığı belirtildi.

Cancelo sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Maalesef bugün bana ve aileme zarar vermeye çalışan dört korkak tarafından saldırıya uğradım. Direnç gösterdiğinde böyle oluyor. Bütün takılarımı alıp beni yüzümde bu yara ile bırakıp kaçmayı başardılar. Nasıl oluyor da bu kadar kötü insanlar var anlamıyorum. Benim için en önemli şey ailem ve çok şükür iyiler."

Konu hakkında futbolcunun takımı Manchester City'de bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Joao Cancelo'nun ve ailesinin bu akşam evlerinde hırsızlığa ve saldırıya maruz kalması karşısında şoke olduk ve dehşete düştük. Kulüp olarak Joao ve ailesine destek veriyoruz. Joao bu çok ciddi konuyu araştırırken polise soruşturmalarında yardımcı oluyor."



