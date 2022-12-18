Skandal! Danimarkalı spiker Faslı futbolcuları maymuna benzetti

2022 Katar Dünya Kupası'nda artık final günü. Bu akşam Arjantin ile Fransa, Dünya Kupası finalinde karşılaşacak. Katar 2022'de birçok unutulmaz an yaşanırken Fas'ın uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek serüveni ise birçok futbolseverin ve futbol otoritesinin takdirini topladı.





Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu lider tamamladıktan sonra son 16 turunda İspanya ve çeyrek finalde Portekiz'e saf dışı bırakarak yarı finale yükselen Fas, bunu tarihte başaran ilk Afrika temsilcisi oldu.Faslı futbolcuların kazandıkları maçların ardından annelerine sarıldığı ve doyasıya sevinç yaşadıkları görüntüler de büyük yankı uyandırmıştı.

Danimarka bir kanalda sunuculuk yapan Soren Lippert'in Faslı futbolculara ırkçı sözleri ise gündeme bomba gibi düştü. İşte ayrıntılar...

BİRÇOK OYUNCUSU FAS LİGİ DIŞINDA OYNUYOR

Fas'ın Dünya Kupası kadrosundaki 26 futbolcudan sadece 3 tanesi Fas Ligi'nde forma giyiyor. Ahmed Tagnaouti, Yahia Attiyat ve Yahya Jabrane Fas ekibi Wydad Casablanca'da görev yapıyor. Takımın 26 futbolcusundan 20'si Avrupa'da top koşturuyor. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri ve Bono ise takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

TARİH YAZDILAR

Fas Milli Takımı, Portekiz'i eleyerek Dünya Kupası'nda yarı final aşamasına yükseldi. Dünya Kupası'nda yarı final aşamasına yükselen ilk Afrika ülkesi Fas oldu. Fas Milli Takımı bu tarihi zafer sonrası büyük sevinç yaşadı.

DÜNYA ONLARI KONUŞTU

Dünya basını, Fas'ın yarı finalde Fransa'ya elenmesinin ardından Afrika temsilcisine övgüler yağdırdı. Katar'a büyük renk kattığı ifade edilen Fas için 'Kahramanlar' ifadeleri kullanıldı.

İşte dünya basınından Fas için öne çıkan haberlerden bazıları;

ABD'den NBC News, Dünya Kupası'ndaki sürprizleri değerlendirdi ve futboldaki güç dengelerinin değiştiğine vurgu yaptı. Haberde "Fas yarı finale yükseldi, Suudi Arabistan turnuvanın favorilerinden Arjantin'i yendi Tunus ise son şampiyon Fransa'yı mağlup etti. Küresel futbolda artık hiçbir futbol ülkesi hafife alınamaz." ifadelerine yer verildi.





İngiltere'den Middle East Eye, "Fas'ın Dünya Kupası'ndaki tarihi rüyası Fransa ile sona erdi" başlığını kullandı. Haberin detayında "Atlas Aslanları, Afrika için birçok ilki gerçekleştirdiği turnuvaya Fransa maçında veda etti. Afrika'nın şu ana kadar en büyük başarısını yakaladılar. Müslüman dünyasını birleştiren ve büyüleyen serüvenin kahramanları oldular. Hırvatistan'a karşı üçüncülük maçında tarihi bir başarıyı daha yakalamanın eşiğindeler." denildi.

İngiltere'den Daily Mail, "Fransa, Arjantin ile finalde karşılaşacak. Kuzey Afrikalıların Dünya Kupası hayali Fransa'ya karşı yiğitçe bir oyuna rağmen sona erdi." ifadelerine yer verdi.

İngiltere'den The Sun, "İngiltere, Fransa'yı eleseydi bile bu harika Fas takımını yenip finale çıkması garanti değildi. Atlas Aslanları, Fransa'yı oldukça zor durumda bırakmalarına rağmen mağlup oldu." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Bild, "Fas mucizesi sona erdi. Onlar Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika ülkesi oldu. Favorilerden İspanya ve Portekiz'i turnuvanın dışına itmeyi başardılar." sözlerine yer verdi.

İspanya'dan Mundo Deportivo, "Başları dik ve gözyaşları içinde, taraftarlarına teşekkür ettiler. Hem gurur hem hayal kırıklığı. Fas Milli Takımı'nda Fransa maçı sonrası bu iki duygu hakim oldu." ifadelerini kullandı.

HIRVATİSTAN'A MAĞLUP OLUP DÖRDÜNCÜ OLDULAR

Fransa'ya yarı finalde 2-0 mağlup olan Fas'ta tüm gözler Hırvatistan ile oynanacak dünya üçüncülüğü maçına çevrilmişti. Hırvatistan'da Luka Modric ve Ivan Perisic gibi yıldızların son kez Dünya Kupası sahnesinde yer aldığı karşılaşmadan Hırvaitstan galip ayrıldı. Hırvatlar, Gvardiol ve Orsic'in golleriyle Fas'ı 2-1 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

DANİMARKA TELEVİZYONUNDA BÜYÜK SKANDAL!

Hırvaitstan ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası üçüncülük karşılaşmasının öncesinde Danimarka'da bir televizyon kanalında büyük bir skandal yaşandı. Bir Danimarka kanalı, sunucunun canlı yayında Faslı oyuncuları ve annelerini maymunlarla karşılaştırmasının ardından ağır eleştiri yağmuruna tutuldu.

TV 2 News sunucusu Soren Lippert, Fas milli takım oyuncularının annelerine sarılmasından bahsederken kucaklaşan maymunların bir görüntüsünü ekranlara yansıttı.