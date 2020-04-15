Şizofreni çağımızın en önemli psikolojik hastalıkları arasında yer almaktadır. Özellikle her yaştan kişiyi etkileyen sorunlardan biridir. Şizofreni belirtileri ve sebepleri ile farklı tepkiler üzerinde geniş bir alana yayılmış önemli rahatsızlıklar arasındadır. Günümüzde en çok merak edilen konular arasında şizofreni belirtileri nelerdir sorusu yer alıyor. İşte basit şizofreni belirtileri ve testi hakkında bilgiler. Çağın getirdiği stres ve yorgunluk ile beraber kara düşüncelerin yanı sıra, şizofreni herhangi bir sebep yok iken de ortaya çıkabilen problemlerden biridir. Son yıllarda ise dünya çapında çok sık rastlanan yaygın psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Bazı kişilerde şiddetli oranda ortaya çıkarken bazen de kısa sürede tedavi edilebilir noktada kalabilmektedir. Önemli olan şizofreni hastalığı için zamanında doktora başvurmaktır.

Şizofreni nedir?

Şizofreni kişinin hareketlerini ve davranışlarını, gerçeği algılayış biçimine etkileyen psikolojik bir hastalıktır. Bu rahatsızlık zaman içerisinde aile ve sosyal çevre ilişkilerine büyük oranda zarar verir. Kronik ve ciddi bir hastalık olarak öne çıkan şizofreni, kişinin gerçeklik ile arasındaki bağlantının kopmasına sebebiyet verebilmektedir. Kişilik değiştirmek ya da gerçek olmayan olaylara inanma gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Hatta hayali kişiler ya da nesneler görme gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Şizofreni belirtileri nelerdir?

Pek çok hastalıkta olduğu gibi şizofreni konusunda da ilk başlarda belirtiler çok şiddetli değildir. Böyle dönemlerde kişinin çevresi yalnızca bazı durumların iyi gitmediğini düşünür. Duygu, düşünce ve davranış ile bağlantılı olarak şizofreni zaman içerisinde daha şiddeti noktaya ulaşır. Halüsinasyonlar, sanrılar, düzensiz konuşma ile kendini ifade edememe gibi problemler söz konusudur. Bu gibi belirtilerin dışında belli başlı bazı unsurlar şizofreni için ortaya çıkar.

- Gerçek dışı olaylara inanma durumu,

- Gerçekte olmayan kişi ya da nesneleri görme ve duyma durumu,

- Düzensiz konuşma ve düşünme şizofren için en yaygın durumlardan biridir,

- Düzensiz motor hareketleri ve davranışlar,

- Hedefe odaklanmakta zorlanma, abartılı hareketler, uygunsuz ve tuhaf duruş şekli ile beraber talimatlara uymama,

Şizofreni çok geniş yelpazede yer alan geniş bir kategoriyle tanımlanabilecek önemli rahatsızlıklardan biridir. Bu sebepten daha pek çok farklı belirti ile kendini gösterebilir. Bu belirtiler ayrıca kişiye göre değişebilmektedir.

Basit şizofreni belirtileri

Şizofreni ciddi boyutlara ulaşmadan önce bazı basit belirtilerle de kendisini göstermeye başlar. Böyle durumlarla karşı karşıya kalındığında mutlaka Uzman doktora başvurulması büyük öneme sahiptir. Durum daha ciddi ve kronik noktaya ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması gerekir.

- Hijyenin ihmal edilmesi,

- Ciddi olaylara karşı duygusuzluk,

- Çalışma yeteneği ile verimliliğini düşmesi,

- Göz temasından kaçınma,

- Yüz ifadelerinin azalması ile mimik problemi,

- Aile ve çevreye karşı şüphe duyma sorunu,

- Aniden meydana gelen sebepsiz duygusal olma durumu,

- Depresyon,

- Günlük aktiviteler ya da hobi alanlarına karşı ilgisizlik,

- Sosyal ortamlardan kişinin kendini soyutlaması,

Bütün bu semptomlardan bazıları hastalarda sürekli olarak kronik şekilde yaşanırken, bazıları ise aralıklı olarak ortaya çıkar.

Şizofreni testi genel olarak ortaya çıkan belirtilerin hangilerinin meydana geldiği ile ilgili durumudur. Bu test basit şekilde kişisel olarak da yapılabilirken, özellikle uzman doktor kontrolünde yapılması büyük öneme sahiptir. Verilen basit belirtiler eğer kişinin üzerinde söz konusu ise o zaman bunu bir test olarak almak mümkün. Belirtilerin en az 3 ya da 4 tanesi yaşanmaya başlamışsa şizofreni olasılığından şüphelenilmelidir. Zira pek çok kişi kendisinin şizofreni olduğuna inanmaz. Bu sebepten aynı zamanda bu hastalığı geçiren kişinin çevresindeki insanlar tarafından da ele alınmalıdır.