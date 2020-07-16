Siyatik, kısaca sinirin sıkışmasına bağlı oluşan ağrı da denilebilir. Siyatik sinirin bel bölgesinde bulunan köklerinin sıkışması ya da gerilmesi sonucunda bacakta ağrı oluşmasına yol açıyor. Bu rahatsızlığın tedavisi bulunuyor. Düzenli egzersiz, fizik tedavi, akupunktur, B1, B2 vitamin takviyesi, kas gevşeticilerle bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

Siyatik nedir?

Siyatik, aslında vücutta bulunan en büyük sinir ağıdır. Hem duyarlılık hem de hareket siniridir. Bel kemiğinin alt kısmından başlayıp, bacağa kadar uzanıyor. Bacağın duyu ve motor fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlıyor. Bu sinirlerin sıkışmasına siyatik ağrısı deniliyor. Halk arasında ''sinir romatizması'' olarak da adlandırılır.

Siyatik, bacağın duyu ve motor fonksiyonları düzenlenmesini sağlar. Belin son omurları olan 4 ve 5. omurdan çıkıp, kalçadan geçerek diz bölgesinin arkasından ayağın altına kadar uzanır. Şiddetli oluşan siyatik ağrılarında bacak güçsüzleşmeye başlar, diz ve bilek reflekslerinde azalma görülür. Bacağınızı ne kadar yukarı kaldırırsanız ağrı o kadar şiddetleniyor.

Siyatik ağrısı, ayaklarda hafif karıncalanma, belden dizlere kadar ağrı, yorgunluk ve uyuşma hissi veriyor. Bunlarla birlikte yürümekte zorluk çekme veya bacaklarda sürekli yer değiştiren ‘elektrik şoku’ şeklinde bir acı hissediyorsunuz.

Siyatik belirtileri nelerdir?

* Belden ayağa kadar uzanan şiddetli ağrı

* Hareket ettikçe şiddetlenen ağrılar

* Bacak ve ayaklarda oluşan hissizlik ve güçsüzlük

* Parmakların veya ayakların ağrılı karıncalanması

* Ayak ve parmaklarda iğne batması hissi

* İdrar kaçırma

Siyatik nasıl anlaşılır ve neden olur?

Yukarıda sayılan siyatik belirtileri gördüğünüz/yaşadığınız anda ortopedi bölümüne başvurmalısınız. Burada yapılan tetkik ve tahlillerden sonra tanı konuluyor. Siyatiğe neden olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz;

* Uzun süre hareketsiz kalmak ve oturmak

* Ağır Kaldırmak

* Aşırı kilolu ya da obez olmak

* Diyabet

* İleri yaş veya hareketsizliğe bağlı olarak kas, kemik ve kemik çevresindeki dokuların zayıflaması

* Kaza ve yaralanmalar sonrasında siyatik sinir ve etrafındaki dokunun zarar görmesi

* Gebelik

Siyatik tedavisi nasıl yapılır?

Şikâyetlerinize, genel durumunuza, siyatiğin şiddetine ve siyatik sinirin neden baskılandığına bağlı olarak farklı tedavi türleri uygulanıyor. Vakanın durumuna göre, fizik tedavi, NSAID grubu ilaçlar, kas gevşeticileri, antidepresanlar gibi ilaçların yanı sıra; akupunktur, yoga, masaj ve cerrahi yöntemler uygulanabiliyor.

Bazı vakalarda, ağrı kesici ve kas gevşetici gibi ilaçlar kullanılırken bazılarında epidural steroid enjeksiyonu gibi yöntemler kullanılabiliyor. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde spinal manipülasyon, traksiyon tedavisi gibi fizik tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Siyatik tedavisinde cerrahi yöntem de uygulanabiliyor. Lomber laminektomi ile sinir üzerindeki baskının azaltılması, fıtık oluşumunun giderilmesi ya da diskin kısmen/ tamamen çıkarılmasıyla tedavi edilebiliyorsunuz.

Siyatik tedavisi için bitkisel çözümler ve öneriler nelerdir?

1- Süt, bal ve sarımsak karışımı; bir bardak süt, bir çay kaşığı bal ve bir diş sarımsağı blenderdan geçirip, içiyorsunuz.

2- Nane yağı, haftada iki defa boyundan bacaklara kadar yediriyorsunuz.

3- Sarı Kantaron yağı, bacaklarınızda yorgunluk ve ağrı hissettiğinizde, sarı kantaron yağını bacaklarınıza sürüyorsunuz.

4- Orta boy bir soğanı, ikiye kesin. Her parçayı bir bacağınıza diz kapaklarınızdan başlayarak ayak bileklerinize kadar masaj yaparak sürebilirsiniz.

5- Lahana yaprakları, Bir tencere suyu kaynatın. Kopardığınız lahana yapraklarını, kaynayan suyun içine atarak, yumuşamalarını sağlayın. Lahanaları dışarı alıp, ılımalarını bekleyin. Bacaklarınıza sararak, birkaç dakika bekleyin.

6- Bir miktar söğüt kabuğunu 500 ml suyun içinde kaynatın. Süzdükten sonra, ılımaya bırakın, 8 saat arayla süzdüğünüz suyu tüketin.

7- Susam yağı ile zencefil tozu karışımı; 1 yemek kaşığı zencefili, 2 yemek kaşığı susam yağıyla karıştırarak, macun kıvamına getirin. Karışımı, yumuşak hareketlerle, masaj yapar gibi diz kapaklarınızdan başlayarak, topuklarınıza kadar yedirin.

8- Yoga; esneme hareketleri omurgayı uzatmakla kalmıyor, ayrıca iyi bir duruş kazanmanızı sağlıyor.

9- Akapunktur tedavisi; Akapuntkurun, bel ve sırt ağrılarına iyi geldiği kanıtlanmıştır. Geleneksel Çin tıbbını siyatik ağrıları için de kullanabilirsiniz.

10- Uzun süre hareketsiz kalmayın. Oturma pozisyonunuzu değiştirin, kısa yürüyüşler yapın, merdiven inip, çıkın. Kendinizi iyi hissettikçe yürüme mesafenizi artırabilirsiniz.