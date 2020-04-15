Siyah zeytin besin değerleri... Siyah zeytin kaç kalori?

Türk mutfağında kahvaltıların vazgeçilmezi olarak görülen siyah zeytin, kahvaltının yanı sıra hamur işlerinde ve salatalarda da kullanılmaktadır. Günlük kalori ihtiyacına göre siyah zeytin az veya fazla olarak tüketilebilmektedir. Kahvaltıda tüketilecek olan zeytin sayısının 5'i geçmemesine özen gösterilmelidir. Zeytin sahip olduğu kalorinin büyük bir miktarını içerdiği yüksek yağdan almaktadır.

Siyah zeytin karbonhidrat, yağ, protein, A ve C vitamini, kalsiyum, demir ve potasyum içermektedir. Tansiyon problemi yaşayan kişiler, siyah zeytin tüketimlerine dikkat etmelidir. Tuz içeriği fazla olmasından dolayı kimileri tuzsuz siyah zeytin tüketiminde bulunmaktadır. İnsan sağlığı açısından siyah zeytin son derece faydalıdır. Günlük düzenli zeytin tüketimi, hafızanın güçlenmesini sağlamaktadır.

Siyah zeytin kaç kalori?

1 adet siyah zeytin 5 kaloriye sahip olduğundan, tüketimi sırasında dikkatli davranmakta fayda vardır. Birçok besin ile lezzet uyumu yakalayan zeytin, kahvaltı dışında da kullanılabilmektedir. Kalsiyum deposu olan zeytinyağının alternatifi olarak görülen siyah zeytin, mide sorunlarına çok iyi gelmektedir. Kişiye özel hazırlanan diyet programlarında, mutlaka siyah zeytine yer verilmektedir.

Siyah zeytin tüketiminin faydaları nelerdir?

Kan basıncını düşüren siyah zeytin, iyi bir lif kaynağıdır. Antioksidan deposu olmasından dolayı hücreleri en iyi şekilde korumaktadır. Birçok hastalığı önlediği bilinmekle birlikte kansere karşı hücre zarlarına koruma sağlamaktadır. Sindirim sistemini düzenleyerek, beyne tokluk hissi göndermektedir. Günlük A vitamininin karşılanmasını sağlayan siyah zeytin, gece görüşünü iyileştirmektedir.

Siyah zeytin seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Siyah zeytin satın alırken, doğal renginde olup olmadığına dikkat edilmelidir. Herhangi bir tat problemi ile karşılaşmamak için tadarak alınması önerilmektedir. Doğal bir şekilde üretilmiş olan zeytinlerin kendilerine has bir lezzetleri olup herhangi bir kimyasal içermemektedir. Eğer zeytin ambalajlı alınacaksa, son tüketim tarihine bakılmalıdır.

Siyah zeytinin zararı var mıdır?

Düşük kan basıncı olan kişilerde, fazla siyah zeytin tüketimi mide bulantısına ve baş ağrılarına neden olmaktadır. Aşırı ishal ve mide tahrişi gibi problemlere yol açacağından, zeytin tüketiminde aşırıya gidilmemelidir. Doğal olmayan siyah zeytin birçok işlemden geçmekte ve kimyasala maruz kalmaktadır.

Siyah zeytinin zararlarından korunmak için ne yapmalı?

Siyah zeytin satın alırken ilaçlanmamış ve doğal olmasına dikkat edilmelidir. Siyah zeytinin birçok işlemden geçmesinden dolayı barındırdığı kimyasal insan sağlığına zarar vermektedir. Özellikle ambalajlı zeytin alırken dikkat edilmeli ve içeriği mutlaka okunmalıdır. Zeytini doğru miktarda ve vücudun ihtiyacı olduğu kadar tüketmeye özen gösterilmelidir.

Alerjik nedenlerden dolayı hassas diyet programı uygulanan kişiler, zeytinin kalori miktarını hesaplamalıdır. Zeytin zaten yağlı bir besin olduğundan, kahvaltıda yağ ile lezzetlendirmeye gerek yoktur.

Hemen hemen her öğünde tüketilebilen zeytini, ara öğün olarak tüketmek vücudun tok kalmasını sağlamaktadır. Tüketilen zeytinin elde siyahlık bırakmaması, zeytinde kimyasal olmadığının kanıtıdır. Zeytinin mutfakta çok yönlü bir işlevsel malzeme olduğu unutulmamalı ve yemeklerde kullanılmalıdır.



