Siyah-Beyazlılar’ın ‘Kartal’ı var!

Yeni sezonda özellikle orta sahada büyük bir yeniliğe gitmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar’da, takımın genç yıldızlarından Kartal Kayra Yılmaz’a şans doğacak. Beşiktaş’ın alt yapısından yetişen 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yeni döneme iyi bir şekilde hazırlanıp forma rekabetinde yer almak istediği bildirildi. Bu sezon Beşiktaş’ta Süper Lig dahil toplam 3 maça çıkan Kartal, sergilediği performansla Siyah-Beyazlı taraftarların da büyük beğenisini kazanmıştı.