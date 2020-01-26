Siyah-Beyazlılar’dan Elazığ’a yardım

Beşiktaş Kulübü, Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek. Kulüpten dün yapılan açıklamada, Siyah-Beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi’nde, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde Salı günü saat 20.00’de Neptunas’la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi. Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin,depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.