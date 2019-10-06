Siyah-Beyazlılar’da müjdeler peş peşe!

UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N’Koudou ile Abdoulay Diaby, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N’Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de bu karşılaşmada oynayabilecek.